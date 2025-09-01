食品を多めに購入し、食べた分は買い足して災害に備える「ローリングストック」。普段使いもしやすい防災食や、新たなサービスも登場しています。9月1日は「防災の日」です。食料の“備え”はしているのか、街の人に聞きました。街の人ら：「家族が食べられる分が3日分くらい。期限が切れる時に食べて、買い足しで」「普段使えるもの、カップ麺やツナ缶やサバ缶だったり」普段使いの食品を食べた分だけ買い足し