私はサリナ。夫と2人の子ども（小3の娘ホノカ、小1の息子トウヤ）の4人家族です。娘の同級生のママ・アカネさんから息子へのお下がりをもらうことになり、喜んで受け取った私。ところが中に入っていたのは高級ブランドの服ばかり。しかも状態はほとんど新品……。もちろんいただけるのは嬉しいのですが、こんなに高価なものを汚したらどうしようというプレッシャーに襲われ、軽くパニックです。公園遊びやカレー、えのぐの授業など