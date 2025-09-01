TVアニメ『ダンダダン』より「ドーバーデーモン」「チキチータ」が、ソフビフィギュアでそれぞれ立体化、ソフビで登場する。☆劇中再現度が高い「ドーバーデーモン」と「チキチータ」のイメージをチェック！（写真19点）＞＞＞『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した