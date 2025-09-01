ルアーメーカー・デュオより発売され話題となったピカチュウルアー、しっぽがメタリックパーツで表現された「ピカチュウ アイアンテールver.」が11月に発売される。＞＞＞ピカチュウルアーをチェック！（写真5点）デュオが本気で作り込んだ「ポケモンフィッシング」シリーズは、「かわいい」だけでなく、実釣性能にも徹底的にこだわったMADE IN JAPAN仕様。スロージッタータイプのピカチュウ ルアーは、独自のバランス設計とフック