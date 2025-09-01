タレントのマツコ・デラックス（52）が1日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演し、子供の頃に修学旅行で買って“良かったもの”を明かした。大混雑している京都を避けて四国や金沢などが修学旅行先として注目されている、という記事をきっかけに出演者が修学旅行の思い出話を披露。マツコは「最近、木刀買ったら怒られるのかな？木刀買ってたよね、どこ行ったってバカな男は」と昭和男子の“定番土産”を懐か