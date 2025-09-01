奈良県橿原(かしはら)市にある農産物の直売所「まほろばキッチン橿原店」では8月22日、JAならけんサマーフェスタが開催された。特設ステージでは、県内の高校生による和太鼓のパフォーマンスや、「JA共済プレゼンツ それいけ！アンパンマンミニショー&握手会」などを実施。屋台(露店)も出るなどし、たくさんの客が訪れた。イベントにはJA共済アンバサダーを務めるタレントの大平萌笑(おおひらもえ)さんも来場。盛り上がりに華