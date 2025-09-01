いつの間にか、親睦が深まっていたようだ。フィリピン元大統領の親戚を母に持つギャルモデルの犬嶋英沙が8月29日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。共演モデルへのリスペクトぶりを熱く語った。【映像】モデル同士の仲良しツーショット安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、クロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、ボートレー