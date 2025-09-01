政府は１日、「防災の日」に合わせ、総合防災訓練を行った。今後３０年以内の発生確率が「８０％程度」とされる南海トラフ地震を想定したもので、被害の最小化に加えてＳＮＳなどによる偽情報やデマの拡散の防止にも備えた。石破首相を本部長として首相官邸で開かれた緊急災害対策本部会議は、和歌山県南方沖を震源とするマグニチュード（Ｍ）９・１の地震が起き、東海や近畿、四国、九州の１０県で震度７の強い揺れを観測した