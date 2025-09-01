【モデルプレス＝2025/09/01】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、執筆活動にかける想いを語ってくれた。【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」＃31（9月1日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）の収録後に実施した。◆渡邊渚、自身の励みにもなっている活動2月に取材した際には