この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは、夫が買ってきたばかりの牛乳パックを直飲みしているのを目撃。ほかの家族も飲むため、菌の繁殖が心配と言います。以前にも注意したことがあるそうですが変わっていません。こういった考えの相違はどうしたらいいの？ママリに寄せられた声をご紹介します。 夫が買ったばかりの牛乳パックを直飲みしていた 愚痴です… 旦那が仕事から帰ってきて冷蔵庫