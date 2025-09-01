5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ））が9月1日、都内で『ILLIT Japan 1st Single‘時よとまれ’発売記念ショーケース』を開催。この日迎えた日本デビューへの喜びを語った。【ステージ写真】そろいすぎ！キュートな笑顔でパフォーマンスするILLITMOKAは「きょうという特別な日にGLLIT（ファンネーム）の皆さんにお会いできて幸せに思います！