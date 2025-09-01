宝塚大劇場＝2024年6月、兵庫県宝塚市宝塚歌劇団は1日、兵庫県宝塚市の本拠地・宝塚大劇場で宝塚歌劇111周年の記念式典を開き、歌劇団OG約1100人を含む約1700人が出席した。トップスターらが出演した舞台で、華やかに前途を祝う一方、運営側からは劇団改革への言及もあった。式典は、月組トップ鳳月杏さんらの口上で始まり、星組トップ娘役の詩ちづるさんは「多くのお客さまに愛され、喜んでいただけるよう努力し、さらに羽ば