ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ç1Æü¡¢¼ó¤Ë½ý¤¬¤¢¤ë½÷À­¡Ê40¡Ë¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê30¡Ë¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£