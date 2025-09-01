出水市の出水総合医療センターの男性看護師(22)が、酒に酔った状態で運転したとして懲戒免職の処分を受けました。男性看護師は鹿児島市の飲食店で約6時間飲酒したのち、出水市の駅伝大会に参加するため車を運転していたということです。8月29日付けで懲戒免職の処分を受けたのは出水総合医療センターの男性看護師(22)です。出水総合医療センターによりますと、男性看護師は2024年11月23日の午後11時ごろか