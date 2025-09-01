£¸·î£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÃæÅÅ¹©¤ÎÁêÍÕÄ¾µªÁª¼ê¤¬2°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤Ï£²»þ´Ö£±£±Ê¬£³£¸ÉÃ¤ÇÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¾ò·ï¤â¥¯¥ê¥¢¤·¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½Áª¹Í¥ìー¥¹¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¸«»ö³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÍÕÁª¼ê¤Ï´ðÄ®¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢¹­ÅçÂç³Ø¤«¤éÃæÅÅ¹©¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£À¸¿è¤Î¹­Åç°é¤Á¤Î¥é¥ó¥Êー¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÊüÁ÷¡Ë