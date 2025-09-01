ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬1Æü¸á¸å¡¢ÆÃÊÌÎó¼Ö¤Ç¡¢ËÌµþ¤Ë¸þ¤±¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ­¤Ï3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÀï¸å80Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤¿·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀ¯ÉÜ¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¶âÁí½ñµ­¤¬1Æü¸á¸å¡¢ÆÃÊÌÎó¼Ö¤ÇÊ¿¾í¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¾í¤«¤éËÌµþ¤Þ¤Ç¤ÏÅ´Æ»¤Ç20»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢¶âÁí½ñµ­¤¬ËÌµþ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï2Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îó¼Ö¤¬·ÐÍ³¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤È¹ñ¶­¤òÀÜ¤¹¤ëÃæ¹ñ