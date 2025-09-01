関東大震災の犠牲者らを悼む法要で、ギターの弾き語りで歌う片岡継宗副住職＝１日、岩泉寺東京、神奈川を中心に１０万５千人余りが死亡・行方不明となった１９２３（大正１２）年９月の関東大震災から１０２年となった１日、震源地に近く激震による「山津波」などで多数の犠牲者が出た小田原市根府川の岩泉寺では法要が営まれた。参列した地元住民らは犠牲者を悼むとともに教訓の継承を誓った。根府川は震災時に多発した土砂災