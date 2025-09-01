人気アニメ「ゴールデンカムイ」とウポポイ（運営：アイヌ民族文化財団）がコラボした観光キャンペーン「ゴールデンカムイと北海道を楽しもう！ supported by ウポポイ」が、2025年9月2日（火）から始まります。道内10エリアを巡るデジタルスタンプラリーをはじめ、各地でオリジナルボイスやARカメラが楽しめるなど、ファンにはたまらない企画が満載です。北海道の雄大な自然を舞台に、ゴールデンカムイの世界に浸る旅に出かけてみ