霜降り明星の粗品がMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』。8月30日（土）よりスタートした同番組では、港区の“ギャラ飲み”裏事情が明かされる場面があった。©AbemaTV,Inc.『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するト