Æ§ÀÚÆâ¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 9·î1Æü¸á¸å¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤ÎÆ§ÀÚ¤ÇÎó¼Ö¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢±Û¸åÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å5»þ19Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£³ÁÌÚÅ¯ºÈµ­¼Ô ¡Ö¸½¾ì¤ÏJR´¬±Ø¤«¤éÌó700mÎ¥¤ì¤¿Æ§ÀÚ¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Î¥É¥¢¤¬ÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡× »ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷