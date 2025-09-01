9月4日23時59分まで開催中Amazon「スマイルSALE」にて、クリエイティブメディアの球形スピーカー「Pebble」などがセール価格で販売されている。9月1日17時に編集部が確認したところ、Pebbleは通常2,180円のところ13％ OFFの1,896円、サブウーファー付きのサウンドバー「Creative Stage 360」は通常31,801円のところ10％ OFFの28,620円だった。 ライティング機構を備えた球形スピー