¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ò£Á£Ç£Æ£Á£É£Ò¡×¤ÎÅÚ²°Îé±û¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÂª¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤éÂçÄñ¤Î»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÏÃ¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±½ñ¤Ï¼«¿È£±£°ºîÌÜ¡£ÅÚ²°¤Ï¡ÖÁ°¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£´Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£¤â¤¦ËÜ¤ò½Ð¤¹µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤â¤¦£±ºý½Ð¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÆü¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤ÏÅÚ²°¤Î£´£¹ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£²ñ¾ì¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿?£È£Á£Ð£Ð£Ù£Â£É£Ò£Ô£È£Ä£Á£Ù?