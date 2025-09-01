女性5人組「ILLIT」が1日、日本ファーストシングル「時よ止まれ」で日本デビューを果たした。この日、都内で発売ショーケースイベントを行った。公演では、表題曲「時よ止まれ」と、カップリング曲「Topping」を披露。日本での活動が本格化するにあたり、MINJUは「去年から日本でもたくさん活動させていただいて、これから日本にいるGLLITの皆さんとも会えるのが楽しみ」、IROHAは「出身地である日本で作品を出せてうれしい」