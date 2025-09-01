米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）に、ヒート移籍報道が再び出ている。八村はレイカーズの主力へと飛躍した一方で、評価が高まったことで他球団がターゲットとする存在に。来夏に契約満了となる状況もあって、トレードのカードとなっている。さまざまな移籍先候補が浮上する中で、以前に取りざたされたヒートが再び浮上してきた。米メディア「ＴＷＳＮ」は「レイカーズが今夏ずっと注目していた選手