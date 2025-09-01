ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿³Ø¹»¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¡¢ÂçÀç»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤¬2011Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤Þ¤´¤³¤í¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿²Ö¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀç»Ô¤ÎÂÀÅÄÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿³Ø¹»¤ò²Ö¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¡¢ËèÇ¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿²Ö¡¢¥Ù¥´¥Ë¥¢¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÆüÄ«¡¢3Ç¯À¸¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤ÇÀÑ¤ß¹þ¤ßºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ßÃæ¤â¤Û¤ÜËèÆü¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¿å¤ä¤ê¤ò¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤­¤¿¥Ù¥´¥Ë¥¢¤Î²Ö¡£100