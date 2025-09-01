(C)カラー 「エヴァンゲリオン」シリーズの30周年を記念し、「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生」から「シン・エヴァンゲリオン劇場版」までの6作品を期間限定でリバイバル上映する「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)の開催が決定した。最初の上映作品となる「シト新生」は10月10日～16日上映。 ポスタービジュアル (C)カラー／EVA製作委員会(C)カラ&#