¸©¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ç9²¯5,600Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¸©µÄ²ñ¤ËÆâ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤«¤é¤ÎÉüµì»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈï³²¤ÎÁ´ÍÆ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ»Ù±çºö¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÊäÀµÍ½»»¤òÊÔÀ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤ÎÎÌ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤­¡¢¸©Æâ¤Ï¡¢µ­Ï¿Åª¤Ê³é¿å¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÇÀºîÊª¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤¬Æâ¼¨¤·¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ç9²¯5,600Ëü±ßÍ¾¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÇÀ²È¤Ê¤É¤¬ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤Î³ÎÊÝ¤Î