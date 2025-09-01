演出家・石井ふく子氏が１日、大阪・新歌舞伎座で行われた舞台「石井ふく子白寿記念公演『かたき同志』」（８月３０日〜９月２１日）の上演後、誕生日セレモニーに出席した。同公演は、２０２１年４月に９５歳で亡くなった脚本家・橋田壽賀子さんが手がけた下町人情物語。この日、誕生日を迎えた石井氏の白寿（９９歳）のお祝い公演だ。藤山直美演じる「ひさご亭の女将・かめ」と高島礼子演じる「越後屋の女主人・お鶴」の２