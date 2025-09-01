男性アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の渡辺翔太が１日、Ｓｗａｒｏｖｓｋｉ（スワロフスキー）大阪のオープニング記念発表会に出席した。この日オープンした店舗は、３フロアすべてが異なるカラーの内装が特徴で、クリスタルの世界に没入できる体験型ストア。オーストリア発のブランドが創業１３０周年を迎え、アジアでの存在感をさらに高める象徴的な一歩となるという。スワロフスキージャパンのアンバサダーを務める