8月27日に幕を開けた「FIBAユーロバスケット2025」は、現在グループフェーズの中盤戦が行われている。4つのグループにそれぞれ6カ国が入り、各グループの上位4チームが決勝トーナメントへと駒を進めることができる。 9月1日の時点で、グループフェーズ突破を決めているのは計6チーム。グループAではトルコ代表とセルビア代表、グループBはドイツ