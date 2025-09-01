ロンドン五輪に出場した藤原新さん。日本人選手ではプロランナーとして初のオリンピック出場となり、大きな注目を集めたphoto by Tsukida Jun/AFLO SPORT【不定期連載】五輪の42.195kmレジェンドランナーの記憶.９藤原新さん（後編）陸上競技のなかでもひときわ高い人気と注目度を誇るマラソン。五輪の大舞台で世界の強豪としのぎを削った、個性豊かな日本人選手たちのドラマは、時代を越えて人々の心を揺さぶる。そんなレ