2012年の東京マラソンで好走し、同年のロンドン五輪代表の座をつかんだ藤原新さん。だが、2010年のプロ宣言後は困難も多かったphoto by AJPS/AFLO SPORT【不定期連載】五輪の42.195kmレジェンドランナーの記憶.９藤原新さん（前編）陸上競技のなかでもひときわ高い人気と注目度を誇るマラソン。オリンピックの大舞台で世界の強豪としのぎを削った、個性豊かな日本人選手たちのドラマは、時代を越えて人々の心を揺さぶる。