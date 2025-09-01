［J2第28節］千葉 ２−１ 甲府／８月30日／フクダ電子アリーナ前節、アウェーながら昇格のライバルとなる仙台に競り負けた（０−１）千葉にとって、連敗は避けたい一戦。そのホームでの甲府戦で千葉を勝利に導いたのが、夏に山形から加入した新たな“右の槍”イサカ・ゼインだ。この日も果敢に右サイドから仕掛けたアタッカーは、１−１で迎えた後半開始早々に左からの展開で迎えた絶好機はポストに当ててしまったが、すぐさま