石油化学大手の旭化成と三井化学、三菱ケミカルの３社は１日、各社が西日本に保有するエチレン生産設備の脱炭素化を推進するため、有限責任事業組合（ＬＬＰ）を設立したと発表した。２０３０年をめどにＬＬＰを共同事業体に格上げして、生産体制を最適化することも検討する。対象となるのは、岡山県にある旭化成と三菱ケミカルが共同運営する設備と、大阪府にある三井化学の設備。ＬＬＰの設立は８月１９日で、各社５０万円ず