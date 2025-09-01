パチンコ・パチスロの大連チャン以上に興奮不可避のセクシーポーズだ。8月29日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」に、パチスロ攻略マガジンで活動するライター・フェアリンが登場。そのスレンダーな体型を活かして披露した“お尻突き出しポーズ”に、共演者たちが大いに盛り上がる一幕があった。【映像】フェアリン、セクシーなお尻突き出しポーズ20歳でこの業界に足を踏み入れたフェアリンは、「かわいすぎるパチンコラ