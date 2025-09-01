¡û£Ì¥É¥ê¥ó¥¯ [Åì¾Ú£Ð] ´ûÂ¸³ô¼ç¤Ë¤è¤ë1019Ëü7000³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤È¡¢¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¾å¸Â152Ëü9400³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çä½Ð²Á³Ê¤Ï9·î9Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£ [2025Ç¯9·î1Æü] ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹