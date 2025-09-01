パナソニックは、ヘアードライヤー「ナノケア」が今年20周年を迎えたことを記念したスペシャルイベント「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」を、最新機種「EH-NA0K」の発売日である2025年9月1日に合わせて開催しました。 記事のポイント パナソニックの「ナノケア」は2005年に発売され、2025年で発売20周年を迎えたロングセラーシリーズ。2024年には高級路線の新ライン「nanocare ULTIMATE」を発売。今回発売