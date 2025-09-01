石川県は1日、8月の大雨に対する緊急支援などを柱に、一般会計で235億円余りとなる9月補正予算案を公表しました。最低賃金の引き上げを受け、地震や豪雨で被災した事業者が賃上げした場合、直接、支援金を支給する異例の支援も打ち出しました。馳浩知事「テーマは継続であります」馳知事は1日、地震、豪雨、そして大雨からの復旧・復興「継続」をテーマに一般会計で235億円余りとなる県の9月補正予算案を発表しました。大雨対策に