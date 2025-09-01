ÀÐÀî¸©¤Î9·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬1Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢8·î¤ÎÂç±«Èï³²¤Ø¤ÎÂÐºö¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â°ú¤­¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ø¤¸¼ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶ÛµÞ»Ù±ç¤Ç¤¹¡£ ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶Ø¤¸¼ê¤À¤È»ä¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢»Ù±ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸©¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×°ìÈÌ²ñ·×¤Ç235²¯Í¾¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¤Î9·îÊäÀµÍ½»»¡£ ¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÎ»ö¤¬¼«¤é¡Ö¶Ø¤¸¼ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë