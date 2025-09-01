静岡県伊東市議会で不信任決議が可決され、報道陣に囲まれる田久保真紀市長＝1日午前自らの学歴を巡る問題で静岡県伊東市の田久保真紀市長が1日、議会から不信任を突き付けられた。市政停滞に不満を募らせる住民や地元経済団体は田久保氏に面会し、辞職を要求。部下である市の部長全員からも出直し選実施を求められ、四面楚歌に陥っていた。1日午前、黒のスーツで本会議に臨んだ田久保氏は落ち着かない様子だった。顔を上げず