モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、1日にインスタグラムを更新。新しいユニフォームをお披露目した。【別カット】岡田紗佳の黒スト美脚にくぎ付け（ほか3枚）岡田は「新ユニフォームが発表されました去年はピンク×ブラックでしたが、今年は優勝した時のユニフォームカラーのブルーもラインで取り入れました！一年間こちらで戦っていきます！よろしくね」とつづり、新しいユニフォームを着たソロショッ