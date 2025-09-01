俳優の松村沙友理と白洲迅が、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」にて、10月4日より独占配信されるオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』（深夜24：40〜／全10話）でダブル主演することが決まった。また、主題歌はくるりの「ワンダリング」が起用された。【写真】松村沙友理＆白洲迅のソロカット本作は、Xで人気となったエッセイ『今日もふたり、スキップで 〜結婚って“なんかいい”』（著：ものすごい愛／大和書