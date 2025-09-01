回転寿司で人気を誇るネタといえばサーモンだ。だが、日本人は昔からサケを生で食べてきたわけではない。時事通信社水産部の川本大吾部長は「日本人がこれほどサーモン好きになったのは、ここ30年ほどのことだ。あまり知られていないが、実はその背景にはある企業の地道な努力が存在している」という――。筆者提供スシローで人気のノルウェーサーモンの握り寿司 - 筆者提供■14年連続「よく食べるネタ」1位寿司ネタといえば、思い