Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Ç¥â¥Î¤Î¡ÖÇä¤ì¶Ú¡×¤ä¡ÖÈÎÇä»þ´ü¡×¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¾ïµ¤¾Ý¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦´ë¶È¤â¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤¬³«¤¤¤¿½©Åß¸þ¤±¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡£ÌÜ¶Ì¤Ï¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¡×¤Ç¤¹¡£µ­¼Ô¡ÖÁ´¤¯°áÉþ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿å¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¡×¤ä¡ÖÃÈÅß¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÈ¯Ç®¡×µ¡Ç½ÉÕ¤­¤Î¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥ª¥ë¤¬Åà¤ë¤Û¤É¤Î¡È¶Ë´¨´Ä¶­¡É¤Ç¤Ï¡Äµ­¼Ô¡ÖÃå¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡×ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÃÇÇ®