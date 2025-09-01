リヴァプールは主力DFを失う可能性が高まっている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールに所属する28歳のイングランド代表DFジョー・ゴメスはACミラン移籍が近づいているという。チャールトンU-18出身のジョー・ゴメスは2014年に同クラブでプロデビューを飾ると、翌年の夏にリヴァプールへ完全移籍。加入後は徐々に出番が増加し、ここまでは公式戦通算242試合に出場。プレミアリーグやチャンピオ