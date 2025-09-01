マンチェスター・ユナイテッドFWアントニーは、ようやくレアル・ベティスへ移籍することができるようだ。移籍市場に詳しいジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がおなじみの「HERE WE GO!」とともに報じた。最終的には移籍金2200万ユーロ＋手数料300万ユーロとなり、合計2500万ユーロ（約43億円）で決着となった模様。さらに売却条項が含まれており、将来的にアントニーを売却した場合にマンUは50％の利益を得ることができ