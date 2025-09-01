日本テレビ「２４時間テレビ４８」が３１日、放送され、元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂のチャリティーホームラン企画が放送された。能登の子どもたちがスポーツを楽しめるようにするためのお手伝いをしたい、と「ホームランを１本打ったら１万円」などのホームラン中継が企画され、糸井嘉男氏、内川聖一氏、元木大介氏らが参加。ゲストとして、一茂がプライベートで親交があるゆうちゃみも登場。応援した。元プロ野球選手