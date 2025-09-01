今夏の移籍市場の期限が刻々と迫っている。マンチェスター・ユナイテッドはギリギリまで交渉が続くと思われるクラブの1つで、ターゲットは新たなGKだ。現在所属するアルタイ・バユンドゥル、アンドレ・オナナはどちらも不安定さを露呈しており、新たな守護神の獲得はマンUが競争力を取り戻すために不可欠。アストン・ヴィラGKエミリアーノ・マルティネス、およびアントワープGKセネ・ラメンズとの交渉が継続中であり、どちらかを期