ＷＢＡ（世界ボクシング協会）が日本時間１日、最新の世界ランキングを発表。ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、スーパーバンタム級の１位にランクされた。ＷＢＡの同級スーパー王者は世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、暫定王者は１４日に井上と対戦するムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝。前回１位だったラモン・カルデナス（２９）＝米国＝は２位とな