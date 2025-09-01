航続距離は標準車とほぼ変わらずテスラは、新型『モデルYパフォーマンス』を発表した。最高出力466psの高性能クロスオーバーであり、ポルシェ911 GT3を上回る加速性能を持つ。【画像】テスラから最強の電動SUV登場！ 外観もアグレッシブに【新型モデルYパフォーマンスと標準車を詳しく見る】全26枚英国では10月の納車開始に先立ち、6万1990ポンド（約1230万円）から注文可能となっている。標準車との差別化を図るためデザインに